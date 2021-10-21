В Башкирии прогнозируются снег, гололедица, снежный накат и сильные порывы ветра

08:19, 21 окт 2021

Башгидрометцентр сообщил, какая погода ждет жителей республики 21 и 22 октября. По данным метеорологов, в эти дни возможен мокрый снег, гололедица, снежный накат и сильные порывы ветра.







21 октября местами пройдет небольшой мокрый снег, утром возможна на отдельных участках дорог гололедица, в горных районах спрогнозировали установление временного снежного покрова. Ветер в этот день будет северный с переходом на юго-западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха днем составит 0,+5°.

22 октября временами также пообещали мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром на дорогах гололедица, в горных районах снежный накат. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем +7,+12°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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