В Башкирии прогнозируются снег, дожди и порывистый ветер

08:24, 22 окт 2021

В Республике Башкортостан в ближайшие дни прогнозируется ухудшение метеорологических условий: выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер будет с порывами. Такие данные сообщили в Башгидрометцентре.







22 октября, метеорологи пообещали снег, переходящий в дождь, местами образуется гололед. Ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер юго-западный умеренный, местами сильные порывы. В ночное время столбик указателя температуры опустится до -3°, +2°, в дневное время +6°, +11°.

В субботу, 23 октября, в Башкирии пройдут небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный, в некоторых районах порывы до сильного. В ночное время температура окружающей воздуха составит +3°, +8°, в дневное время потеплеет до +9°, +14°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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