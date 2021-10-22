Жители Башкирии раскритиковали Радия Хабирова

08:32, 22 окт 2021

Жители Башкирии оказались удивлены фотографиями, которым выложил глава региона Радий Хабиров. Они обрушились с критикой на главу за непоследовательность.







«А где же социальные дистанции, маски», — написала Гульнара Агзамова и набрала около сотни «лайков» в поддержку. «Тоже хотелось бы ответа на этот вопрос!», — добавила Полина Тарасенко.



На фотографиях с открытия многофункционального дома культуры Радий Хабиров без маски — хотя находится в окружении множества людей. Часть окружающих на фотографиях тоже без масок, у кого-то она надета неправильно.

Отметим, что Башкирия попала в топ-5 регионов в самыми жесткими ограничениями по оценке экспертов АПЭК. С середины октября для того, чтобы войти в торговые центры, кафе и многие другие заведения необходимо иметь сертификат о вакцинации, либо справку о том, что уже переболели. По ежедневному приросту заболевших республика входит в первую шестерку.

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