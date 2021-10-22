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В Башкирии торговые центры ищут людей, проверяющих QR-коды

В Башкирии торговые центры ищут людей, проверяющих QR-коды

09:19, 22 окт 2021

В городе Уфе появились свободные вакансии администраторов, которые будут проверять QR-коды в торговых центрах.

На одном из популярных сайтов с предложениями о работе появились актуальные для города Уфы на текущий момент вакансии – контроллеры ТЦ, проверяющие у посетителей QR-коды. Кроме того данные работники должны будут разъяснять гостям новые антиковидные меры, которые принял глава республики.

За один час работы такому инспектору готовы платить от 170 рублей. Показательно, что опыт работы не требуется ни в какой из 3-х размещенных вакансий. Работодатели готовы взять на работу пенсионеров и тех, кто желает совмещать несколько профессий.

Меры, ужесточающие правила входа в ТЦ и рынки начали действовать в Республике Башкортостан с 12 октября. Сейчас жители Башкирии должны предоставлять на входе QR-код, через который в спецприложении откроется справка о пройденной вакцинации. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа коронавирусные ограничения вакцинация
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