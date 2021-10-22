В Башкирии назвали города и районы, где люди чаще травятся спиртным

10:14, 22 окт 2021

Уровень отравлений из-за спиртосодержащей продукции в 12 районах Республики Башкортостан превысил общереспубликанский. Сведения за 9 месяцев текущего года размещены на интернет-ресурсе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике.







Например, в 2,5-3 раза он стал выше в городе Октябрьском, Стерлитамакском и Дюртюлинском районах. В 2,1-2,3 раза – в Стерлитамаке и Фёдоровском районе. В 1,4-1,5 раза показатель превышен в городе Уфе и Туймазах. Немного меньше, но выше, чем по Республике Башкортостан, травятся алкогольными напитками ещё в 5 муниципалитетах.

Стоит отметить, что общереспубликанский показатель отравлений алкоголесодержащей продукцией за обозначенный период составил 43,8 на 100 тыс. жителей (январь-сентябрь 2020 года – 46,3 на 100 тыс. жителей).

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