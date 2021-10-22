В Башкирии от коронавируса скончался бывший депутат Госдумы Иршат Фахритдинов

12:43, 22 окт 2021

В Уфе скончался бывший депутат Госдумы России от Башкирии Иршат Фахритдинов в возрасте 56 лет. Как рассказал руководитель башкирского отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров, он умер сегодня ночью, 22 октября.







По его словам, Иршат Фахритдинов последние 37 дней пробыл в больнице. Все эти дни он тяжело болел COVID-19.

— Он лечился в республиканском ковид-госпитале ветеранов войн. Прощание запланировано на завтра в здании Госсобрания, — рассказал Ахмадинуров.

Иршат Фахритдинов был депутатом Госдумы 5-го и 6-го созывов до 2016 года. Также он входил в состав фракции «Единая Россия» и комитета ГД по делам ветеранов. Бывший депутат был награжден почетным знаком Госдумы «За заслуги в развитии парламентаризма».



15 октября в Уфе от коронавируса скончалась начальник финансового управления администрации Гульнара Валиева.

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Фото: Иршат Фахритдинов / Vk.com