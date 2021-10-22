В Башкирии от коронавируса скончался бывший депутат Госдумы Иршат Фахритдинов
12:43, 22 окт 2021
В Уфе скончался бывший депутат Госдумы России от Башкирии Иршат Фахритдинов в возрасте 56 лет. Как рассказал руководитель башкирского отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров, он умер сегодня ночью, 22 октября.
По его словам, Иршат Фахритдинов последние 37 дней пробыл в больнице. Все эти дни он тяжело болел COVID-19.
— Он лечился в республиканском ковид-госпитале ветеранов войн. Прощание запланировано на завтра в здании Госсобрания, — рассказал Ахмадинуров.
Иршат Фахритдинов был депутатом Госдумы 5-го и 6-го созывов до 2016 года. Также он входил в состав фракции «Единая Россия» и комитета ГД по делам ветеранов. Бывший депутат был награжден почетным знаком Госдумы «За заслуги в развитии парламентаризма».