Жители Башкирии потребовали иметь возможность выбора вакцины от коронавируса

13:04, 22 окт 2021

В Башкирии местные жители выразили свое несогласие с теми ограничениями, которые ввели в регионе. Также они требуют предоставить выбор вакцин — во многих поликлиниках в наличии есть только «Спутник V».







«Зачем в торговых центрах вводят ограничения, если нужно что-то купить?», — началось возмущение на странице главы республики именно с этой реплики Зифы Мухаметовны.



«Вот у меня до сих пор вопрос, как я должна купить ребёнку обувь на зиму? Если у меня медотвод, а в нашем городе не так много магазинов, хотелось бы попасть в тот же самый ТЦ «Кумертау» или ТЦ «Иремель» — там есть магазин Kari, как? У меня ребёнок голый должен ходить? Я просто в шоке от всего происходящего. Почему нельзя беременным и кормящим пойти на встречу?», — добавила Елена Старостина.

«Вы в курсе того, что цены в таких магазинах которые советуете в 1,5-2 раза выше. И получается, чтобы купить одежду и обувь детям, мы должны переплачивать!», — возмутилась Катерина Лосева.



«Из вашего сообщения возникают 2 вопроса. Вакцинация идёт не только в поликлинике, но и в торговых центрах, для уменьшения количества людей в поликлинике. Отсюда вывод — пришел в торговый центр на вакцинацию, но тебя не пускают без неё.









Где тот список вакцин, который вы указали, кроме «Спутник V» ничего не колят. И тут же есть ещё кое что — записаться на другие вакцины можно только придя в поликлинику и выстоя огромную очередь, для того чтобы только записаться, потом выслушать от врача почему не хочешь колоться спутником, хотя выбор вакцины и вакцинация дело добровольное.



Предложение есть — у вас сайт и приложение к врачу, добавить туда не только запись на вакцинацию, но и выбор вакцины, после появления которой назначат время, придёшь сделаешь и уйдешь, не стоя в очереди и не выслушивая чужое мнение», — написал Борис.

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