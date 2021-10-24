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В ближайшие дни в Башкирии прогнозируются дожди

В ближайшие дни в Башкирии прогнозируются дожди

09:31, 24 окт 2021

Башгидромет представил прогноз погоды на воскресенье, 24 октября, а также на начало новой рабочей недели. 

Сегодня днем пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +6,+11°.

В понедельник, 25 октября, также ожидается небольшой дождь. Ночью -2,+3°, днем воздух прогреется до +3,+8°.

В ночь на вторник, 26 октября, местами снег с дождем, на отдельных участках дорог гололедица, днем преимущественно без осадков. Ветер изменит направление на северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -1,-6°, днем 0,+5°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: погода
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