В Башкирии прогнозируется мокрый снег с дождем

08:15, 25 окт 2021

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на ближайшие два дня. 25 и 26 октября в республике ожидается дождь, мокрый снег и гололед.







25 октября по прогнозу пообещали ночью местами небольшой дождь. Днем пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами до умеренных. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +3,+8°.

26 октября ночью пройдут небольшие осадки в виде снега с дождем, мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица, днем в отдельных районах небольшой дождь со снегом. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2,-7°, днем 0,+5°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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