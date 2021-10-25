Как будут оплачиваться нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Башкирии

21:06, 25 окт 2021

На основании письма Роструда №990-Т3 нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно должны быть оплачены в одинарном размере, так как они не относятся ни к выходным, ни к праздничным, за которые начисляется двойная оплата.







За этот период сотрудники получат столько же, сколько они заработали бы, находясь на рабочем месте. Если сотрудники в эти дни работают по своему графику, в удаленном режиме, им также полагается одинарная оплата, за исключением работы в выходные и праздничные дни.



30, 31 октября и 5, 6, 7 ноября – обычные выходные. Также 4 ноября – День народного единства – является нерабочим праздничным днём. Если сотрудник работал в эти дни, зарплата рассчитывается в двойном размере.



Норма рабочего времени за октябрь и ноябрь не уменьшается, также не будет изменений в производственный календарь.



При расчете заработной платы сотрудникам будет учитываться не только оклад, но и надбавки, доплаты постоянного характера. Аналогично должны учитываться и ежемесячные премии, которые выплачиваются в соответствии с отработанным рабочим временем.

Сотрудникам, которым установлена часовая тарифная ставка или сдельная оплата труда, будет выплачиваться дополнительное вознаграждение на основании статьи 112 ТК РФ. Аванс по зарплате рассчитывается в общем порядке.



Если день выплаты заработной платы выпадает на период с 30 октября по 7 ноября, работодатель не обязан выдавать деньги накануне нерабочих дней. Если же сроки выплат выпадают на период с 30 октября по 3 ноября и с 5 по 7 ноября, работодатель должен выплатить зарплату именно в эти дни.









Также работодатель вправе определить тех сотрудников, которые будут работать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Эти правила действуют для непрерывно действующих производств:

медицинских и аптечных пунктов;

обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и в иных случаях, которые ставят под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

ведущих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций – в первую очередь это услуги по расчетам и платежам.

Все остальные организации должны внести информацию о сотрудниках, которым необходимо быть на рабочем месте в нерабочие дни в приказ о нерабочих днях (статья 20.6.1 КоАП).

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Если нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября выпадают на отпуск, его нужно продлить только на один день, который выпадает на праздник 4 ноября (ч. 1 ст. 120 ТК, информация Минтруда от 26.04.2021). Все остальные дни не относятся к праздничным.Больничное пособие должно быть выплачено за все календарные дни болезни. С 30 октября по 7 ноября сотруднику будут оплачены все дни болезни. Первые три дня — работодатель, последующие — Фонд социального страхования.





Фото: из архива newsbash.ru