Жители Башкирии возмутились произволом с бесплатными лекарствами от коронавируса
13:20, 26 окт 2021
Жительница Башкирии возмутилась ситуацией с бесплатными лекарствами. По словам горожанки, она заболела коронавирусом, но приехавшие на вызов врачи даже не знали о бесплатных лекарствах, которые когда-то обещали.
«Меня интересует вопрос: кому положено бесплатное лекарство от коронавируса. В данный момент у меня коронавирус. Лечусь амбулаторно, лекарство купила сама. На вызов пришли молодые медики, сказали — про бесплатное лекарство они не знают», — написала Галия Салихова.
«Моя мама на данный момент тоже болеет и тоже самое медики не знают, что положены бесплатные лекарства», — добавила Светлана Измайлова.
Также жители задали вопрос о том, положены ли лекарства детям, заболевшим COVID-19.