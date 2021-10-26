Жители Башкирии возмутились произволом с бесплатными лекарствами от коронавируса

13:20, 26 окт 2021

Жительница Башкирии возмутилась ситуацией с бесплатными лекарствами. По словам горожанки, она заболела коронавирусом, но приехавшие на вызов врачи даже не знали о бесплатных лекарствах, которые когда-то обещали.







«Меня интересует вопрос: кому положено бесплатное лекарство от коронавируса. В данный момент у меня коронавирус. Лечусь амбулаторно, лекарство купила сама. На вызов пришли молодые медики, сказали — про бесплатное лекарство они не знают», — написала Галия Салихова.

«Моя мама на данный момент тоже болеет и тоже самое медики не знают, что положены бесплатные лекарства», — добавила Светлана Измайлова.

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Фото: из архива newsbash.ru

Также жители задали вопрос о том, положены ли лекарства детям, заболевшим COVID-19.