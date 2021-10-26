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В Башкирии пенсионерка отдала мошенникам более 6 млн рублей

В Башкирии пенсионерка отдала мошенникам более 6 млн рублей

14:18, 26 окт 2021

Пенсионерка из Уфы потеряла больше шести миллионов рублей из-за мошенников. Они убедили ее, что пытаются сохранить деньги, рассказал паблик Mash Batash.

Марии Владимировне 75 лет, у нее есть замужняя дочка. Вся семья хотела переехать в центр города, и для этого они продали старую квартиру за шесть миллионов рублей. Деньги уже лежали на карте пенсионерки. Однако планы семьи были разрушены.

В начале октября Марии Владимировне позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он предупредил, что с ее карты собираются списать 100 тысяч рублей и попросил назвать код, который придет по СМС. Женщина все назвала. Далее начали звонить уже некие следователи из Москвы, которые сказали пенсионерке перекинуть все деньги на безопасный счет в другой банк. Испугавшись потерять шесть миллионов, пенсионерка выполнила все указания. Однако деньги все-таки потеряла.


— Бомж вообще. Ни денег, ни квартиры. Ну ладно, я бы ещё себя оставила, а я же семью дочери тоже бомжом сделала, — сказала Мария Владимировна.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа
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