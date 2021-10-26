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МЧС по Башкирии сообщило о сильных порывах ветра и снеге с дождем

МЧС по Башкирии сообщило о сильных порывах ветра и снеге с дождем

16:02, 26 окт 2021

Гололедица и дымка с ухудшением видимости до одного км ожидается в Башкирии. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что в некоторых районах республики ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. 27 октября в регионе существенных осадков не ожидается, на севере республики ожидается небольшой снег, а днем может пройти снег с дождем.

Температура воздуха в регионе ночью может понизиться до — 1 °C, днем воздух может прогреться до +7°С.

Ночью и утром на некоторых участках автотрасс возможна гололедица и дымка с ухудшением видимости до одного км.

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Источник: regnum.ru
Теги: погода
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