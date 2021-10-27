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В Башкирии прогнозируется мокрый снег и порывистый ветер

В Башкирии прогнозируется мокрый снег и порывистый ветер

08:22, 27 окт 2021

В Башкирии в ближайшие дни ожидается выпадение мокрого снега, а также усиление порывов ветра. Об этом сообщили в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Сегодня, 27 октября, осадки в виде снега и дождя синоптики обещают в северных районах. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью будет -1°, -6°, днем +2°, +7°. 

В четверг, 28 октября, ожидается выпадение мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Ночью столбик термометра покажет +1°, -4°, днем +1°, +6°. 

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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