«Если анализ положительный будет, то мешок»: в Башкирии людей бросают без лекарств и шансов выжить

10:22, 27 окт 2021

Жительница Башкирии оказалась удивлена отношением со стороны фельдшера и работника неотложки в Балтачевском районе Башкирии. У нее заболела бабушка, которой почти 90 лет — ей не только не привезли лекарства, но и вообще отказали в шансах выжить.







«И такое бывает, оказывается. Моя бабушка (1933 года) живёт в селе Сейтяково Балтачевского района. В воскресенье, 24 октября, она затемпературила — 38,8. Приехала неотложка. Анализ не взяли, сказали приехать самой в райцентр. Она живет одна. Благо, соседи повезли.



КТ там не делали. В пн пришел положительный результат. Мы из Уфы звоним фельдшеру Сейтяковского ФАП по поводу положенных лекарств. Она говорит, что-то вроде «я не знаю, я работаю со здоровыми людьми, лекарства должна привезти неотложка».

Фельдшер работает со здоровыми людьми? Ну ок. В общем, неотложка не приезжала. Уже вторник вечер, бабушка с ковидом, с температурой, без положенных лекарств. А больше всего меня поразила фраза молодого человека из неотложки (с ним говорили по телефону, когда он был в воскресенье у бабушки). Примерно вот что он сказал: «бабушка в возрасте, если анализ положительный будет, то мешок».



Что? Мешок? То есть пожилому человеку сразу приговор, даже когда ещё нет результатов анализа? То есть ей вообще лекарства даже не станут привозить? Очень хочется верить, что пандемия не истребит человечность», — написала Лейсан Гасимова.

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