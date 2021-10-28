В Башкирии в течение 3 дней прогнозируется снег с дождем

08:20, 28 окт 2021

Синоптики Башгидрометцентра сообщили, что 28 и 29 октября в республике ожидается неблагоприятная погода. По прогнозу в регионе будет мокрый снег и дождь, а также усиленный ветер.







28 октября днем по прогнозу местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по северу до умеренных. Ветер ожидают юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +2,+7°.

29 октября по республике также пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, которые местами усилятся до умеренных. На отдельных участках дорог синоптики спрогнозировали гололедицу. Ветер пообещали юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1,-4°, днем 0,+5°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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