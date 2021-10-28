Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии в течение 3 дней прогнозируется снег с дождем

В Башкирии в течение 3 дней прогнозируется снег с дождем

08:20, 28 окт 2021

Синоптики Башгидрометцентра сообщили, что 28 и 29 октября в республике ожидается неблагоприятная погода. По прогнозу в регионе будет мокрый снег и дождь, а также усиленный ветер.

28 октября днем по прогнозу местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по северу до умеренных. Ветер ожидают юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +2,+7°.

29 октября по республике также пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, которые местами усилятся до умеренных. На отдельных участках дорог синоптики спрогнозировали гололедицу. Ветер пообещали юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1,-4°, днем 0,+5°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 28 октября 2021 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: