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В Башкирии прогнозируется холодная погода

В Башкирии прогнозируется холодная погода

08:25, 29 окт 2021

29 октября в республике установится весьма холодная погода и жителей ждут ее неприятные сюрпризы, сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Сегодня, 29 октября по республике синоптики прогнозируют небольшие осадки, впрочем они будут местами и умеренными. Также прогнозируются и разного рода погодные неурядицы, такие как гололед и даже налипание мокрого снега как на провода, так и на деревья.

Что касается температуры воздуха, днем она будет колебаться в пределах от 0 до +5°. Ночью по большей части будет наблюдаться отрицательная температураа воздуха, от -4 до +1°. Ветер ожидается юго-западный, который будет переходить в северный, однако днем он будет умеренным.

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Источник: mkset.ru
Теги: погода
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