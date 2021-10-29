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Владимир Горин назначен заместителем начальника главного управления МЧС по Башкирии

Владимир Горин назначен заместителем начальника главного управления МЧС по Башкирии

15:23, 29 окт 2021

В Башкирии заместителем начальника главного управления МЧС назначен 44-летний Владимир Горин, проинформировали в пресс-службе ведомства. Приказ подписан 15 октября временно исполняющим обязанности министра МЧС по республике. 

Полковник внутренней службы Владимир Горин родился в 1977 году в селе Александровка Мелеузовского района. В 1997 году окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России.

Свою карьеру начал в том же году, начал с дознавателя 7-го отряда противопожарной службы Башкирии и  дошел до заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Башкирии.

Его наградили медалями «За отличия в службе» I II III степени, «За содружество во имя спасения», медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков», «нагрудными знаками «Лучший работник пожарной охраны», «За заслуги».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по Башкирии
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