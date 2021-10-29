Владимир Горин назначен заместителем начальника главного управления МЧС по Башкирии
15:23, 29 окт 2021
В Башкирии заместителем начальника главного управления МЧС назначен 44-летний Владимир Горин, проинформировали в пресс-службе ведомства. Приказ подписан 15 октября временно исполняющим обязанности министра МЧС по республике.
Полковник внутренней службы Владимир Горин родился в 1977 году в селе Александровка Мелеузовского района. В 1997 году окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России.
Свою карьеру начал в том же году, начал с дознавателя 7-го отряда противопожарной службы Башкирии и дошел до заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Башкирии.
Его наградили медалями «За отличия в службе» I II III степени, «За содружество во имя спасения», медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков», «нагрудными знаками «Лучший работник пожарной охраны», «За заслуги».