В Башкирии предложили установить контроль за гражданами на самоизоляции

16:22, 29 окт 2021

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина предложила снова установить контроль за теми, кто находится на самоизоляции.







В Башкирии согласно указу Главы РБ на самоизоляции должны находиться невакцинированные граждане в возрасте старше 65 лет, люди, находившиеся в контакте с заболевшими коронавирусом, те, кто лечится от COVID-19 амбулаторно. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина предложила снова установить за ними контроль.





— Они должны сидеть дома, находиться на самоизоляции, не должны выходить даже в магазин, — подчеркнула она. — Но охватить это огромное число граждан сотрудники Роспотребнадзора не могут, у нас даже нет таких юридических прав. Поэтому мы сейчас будем выходить на Оперативный штаб, чтобы организовать контроль за теми, кто должен находиться на самоизоляции. У нас эта работа очень хорошо была организована в прошлом году, мы контролировали даже всех приезжающих. Это все даст эффект.

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