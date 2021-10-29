Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии предложили установить контроль за гражданами на самоизоляции

В Башкирии предложили установить контроль за гражданами на самоизоляции

16:22, 29 окт 2021

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина предложила снова установить контроль за теми, кто находится на самоизоляции.

В Башкирии согласно указу Главы РБ на самоизоляции должны находиться невакцинированные граждане в возрасте старше 65 лет, люди, находившиеся в контакте с заболевшими коронавирусом, те, кто лечится от COVID-19 амбулаторно. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина предложила снова установить за ними контроль.


— Они должны сидеть дома, находиться на самоизоляции, не должны выходить даже в магазин, — подчеркнула она. — Но охватить это огромное число граждан сотрудники Роспотребнадзора не могут, у нас даже нет таких юридических прав. Поэтому мы сейчас будем выходить на Оперативный штаб, чтобы организовать контроль за теми, кто должен находиться на самоизоляции. У нас эта работа очень хорошо была организована в прошлом году, мы контролировали даже всех приезжающих. Это все даст эффект.

Читайте также:

В Башкирии предложили платить пожилым пациентам за прохождение вакцинации от ковида
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: