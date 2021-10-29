Жители Башкирии ощутят крупнейшую за последние несколько лет магнитную бурю

21:25, 29 окт 2021

В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН) сообщили, что с 30 октября начнутся крупнейшие за последние несколько лет магнитные бури. Со ссылкой на ученых РИА Новости передали, что облако магнитной плазмы сейчас движется в сторону земли.







«По предварительным оценкам, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурям уровня три по пятибалльной шкале. Если это так, то по совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет», - говорится в сообщении.

Сообщается, что первый контакт магнитного поля Земли с выброшенной Солнцем плазмой состоится 30 октября около 10:00 по московскому времени. Скорость облака составит 800 км/с, удар запустит крупные магнитные бури планетарного масштаба примерно на двое суток.





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