В Башкирии будет пасмурно, вечером снег сменится дождем

09:45, 30 окт 2021

Сегодня, 30 октября, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно пасмурная погода с редкими и непродолжительными прояснениями.

Утром возможен небольшой снег, который ближе к вечеру сменится дождем. Соответственно, на дорогах возможна гололедица.







Ветер юго-западный с переходом на западный. Скорость ветра в течение дня может колебаться от 9 до 14 метров в секунду.



Температура воздуха ночью опустится до минус 6 градусов, а в отдельных районах и до минус 11. Днем воздух прогреется до плюс 8 градусов.



В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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