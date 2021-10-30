Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии будет пасмурно, вечером снег сменится дождем

В Башкирии будет пасмурно, вечером снег сменится дождем

09:45, 30 окт 2021

Сегодня, 30 октября, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно пасмурная погода с редкими и непродолжительными прояснениями.
Утром возможен небольшой снег, который ближе к вечеру сменится дождем. Соответственно, на дорогах возможна гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на западный. Скорость ветра в течение дня может колебаться от 9 до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до минус 6 градусов, а в отдельных районах и до минус 11. Днем воздух прогреется до плюс 8 градусов.

В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Читайте также:

Гороскоп на сегодня, 30 октября 2021 года, для всех знаков зодиака
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Теги: погода
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: