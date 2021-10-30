В Башкирии будет пасмурно, вечером снег сменится дождем
09:45, 30 окт 2021
Сегодня, 30 октября, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно пасмурная погода с редкими и непродолжительными прояснениями. Утром возможен небольшой снег, который ближе к вечеру сменится дождем. Соответственно, на дорогах возможна гололедица.
Ветер юго-западный с переходом на западный. Скорость ветра в течение дня может колебаться от 9 до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до минус 6 градусов, а в отдельных районах и до минус 11. Днем воздух прогреется до плюс 8 градусов.
В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.