В Башкирии усилят проверки соблюдения мер по коронавирусу в нерабочие дни

10:15, 30 окт 2021

Контрольные органы региона с 30 октября по 7 ноября, объявленные во всей стране нерабочими, усилят проверки торговых центров, кинотеатров, парикмахерских и междугородних автобусов на предмет соблюдения санитарных мер по коронавирусу.







Напомним, что президент РФ Владимир Путин дни с 30 октября по 7 ноября объявил в стране нерабочими.



В этот период в Башкирии организации культуры и здравоохранения продолжат свою плановую деятельность. В регионе запретили работу ночных ресторанов, разрешив обслуживать только на вынос. Кроме того, приостанавливается работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров.

На оперштабе республики рассказали, что контрольное управление главы региона с 25 по 29 октября провело выездные проверки торговых центров, кинотеатров, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, бань, фитнес-клубов, учреждений культуры, а также междугороднего транспорта, чтобы выяснить, как соблюдают меры по предупреждению распространения COVID.

- Нарушения обнаружили в Октябрьском, Туймазах, Уфе и Уфимском районе, - сообщили в пресс-службе руководителя Башкирии. - Радий Хабиров подчеркнул, что необходимо усилить проверки в предстоящий период нерабочих дней.

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