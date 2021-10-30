В Башкирии усилят проверки соблюдения мер по коронавирусу в нерабочие дни
10:15, 30 окт 2021
Контрольные органы региона с 30 октября по 7 ноября, объявленные во всей стране нерабочими, усилят проверки торговых центров, кинотеатров, парикмахерских и междугородних автобусов на предмет соблюдения санитарных мер по коронавирусу.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин дни с 30 октября по 7 ноября объявил в стране нерабочими.
В этот период в Башкирии организации культуры и здравоохранения продолжат свою плановую деятельность. В регионе запретили работу ночных ресторанов, разрешив обслуживать только на вынос. Кроме того, приостанавливается работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров.
На оперштабе республики рассказали, что контрольное управление главы региона с 25 по 29 октября провело выездные проверки торговых центров, кинотеатров, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, бань, фитнес-клубов, учреждений культуры, а также междугороднего транспорта, чтобы выяснить, как соблюдают меры по предупреждению распространения COVID.