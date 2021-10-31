В Башкирии прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега
09:50, 31 окт 2021
В Башкирии в ближайшие дни ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также прогнозируется усиление ветра. Об этом сообщили сотрудники Башгидрометцентра.
Сегодня, 31 октября, ночью в республике выпадет мокрый снег, днем пойдет дождь. В горных районах высока вероятность образования гололеда, а также налипание снега на провода и деревья. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью температура воздуха будет 0°, +5°, днем +4°, +9°.
В понедельник, 1 ноября, синоптики обещают небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Ночью столбик термометра покажет 0°, +5°, днем воздух прогреется до +5°, +10°.