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В Башкирии прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега

В Башкирии прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега

09:50, 31 окт 2021

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, а также прогнозируется усиление ветра. Об этом сообщили сотрудники Башгидрометцентра. 

Сегодня, 31 октября, ночью в республике выпадет мокрый снег, днем пойдет дождь. В горных районах высока вероятность образования гололеда, а также налипание снега на провода и деревья. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью температура воздуха будет 0°, +5°, днем +4°, +9°. 

В понедельник, 1 ноября, синоптики обещают небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Ночью столбик термометра покажет 0°, +5°, днем воздух прогреется до +5°, +10°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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