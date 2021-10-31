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Дознавательница из Уфы, которую изнасиловали полицейские, рассказала, чем занимается сейчас

Дознавательница из Уфы, которую изнасиловали полицейские, рассказала, чем занимается сейчас

19:21, 31 окт 2021

Уфимская дознавательница Гульназ Ф., которую в отделе изнасиловали полицейские, рассказала, чем занимается в настоящее время. Девушка поделилась этим в своих социальных сетях.

Один из подписчиков Гульназ задал ей вопрос: «В каком городе живете? Кем работаете?». Девушка заявила, что, как правило, на подобное ответа не дает, однако в силу своего хорошего расположения духа решила поделиться подробностями.

– Я юрист по гражданским и административным делам. И по уголовным могу проконсультировать, если необходимо – возможно, могу и защитить вас в рамках уголовного судопроизводства. Пока моя дислокация скачет по Башкирии и в основном в городе Уфа, – поделилась Гульназ.

Напомним, Гульназ Ф. спустя время после произошедшей в 2018 году ужасной истории перестала прятаться от общественности и начала активно вести соцсети. Она начала развиваться в творческом плане, и даже собиралась выпустить музыкальный альбом.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа
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