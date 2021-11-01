В Башкирии прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь
09:40, 01 ноя 2021
Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 1 и 2 ноября. В республике, по данным синоптиков, ожидается небольшой дождь и мокрый снег.
1 ноября местами пообещали небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем +5,+10°.
2 ноября местами небольшой мокрый снег. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1,-4°, днем +1,+6°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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