В Башкирии прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь

09:40, 01 ноя 2021

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 1 и 2 ноября. В республике, по данным синоптиков, ожидается небольшой дождь и мокрый снег.



1 ноября местами пообещали небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем +5,+10°.



2 ноября местами небольшой мокрый снег. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1,-4°, днем +1,+6°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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