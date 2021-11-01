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Какие изменения вступят в силу в ноябре 2021 года для россиян

Какие изменения вступят в силу в ноябре 2021 года для россиян

10:02, 01 ноя 2021

Новый месяц стартует с ряда важных изменений. Какие нововведения начинают действовать  с 1 ноября – в нашем обзоре.

Из-за нерабочей недели, объявленной Владимиром Путиным, правительство выделит бизнесу финансовую поддержку. Предприниматели получат гранты в размере МРОТ на одного работника.  Заявки на выплаты  налоговая служба  начнет принимать с завтрашнего дня, а перечисление средств будет осуществляться  с 15 ноября.

На дополнительные выплаты с 1 ноября  смогут рассчитывать некоторые категории пенсионеров. Коснется это бывших членов летных экипажей гражданской авиации и отдельных категорий сотрудников сферы угольной промышленности. Пенсионеры в возрасте от 80 лет будут получать двойные страховые выплаты. Это около 12 тысяч рублей. Единовременную выплату в 50 тысяч рублей выплатят защитникам блокадного Ленинграда.

Паспорта на новые транспортные средства отныне будут выдаваться только в электронном виде. Ранее выданные бумажные ПТС обменивать не нужно. Они будут действительны. Автовладельцы сами решат, менять ли имеющийся бумажный  паспорт на электронный. Также оформить электронное извещение о ДТП теперь смогут все россияне. Оба участника должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг, и хотя бы у одного должно быть установлено приложение «Помощник ОСАГО». Ранее услуга была доступна только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

Условия выданных кредитов и займов могут измениться, если гражданин обратится с заявлением о снижении доходов. Для этого необходимо  предоставить справку, подтверждающую, что заемщик  или члены его семьи переболели  COVID-19. Обратиться в банк с подобным заявлением можно с 1 ноября по 31 декабря. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени не начислят.



Организовывать похороны теперь смогут не только работники похоронных бюро и индивидуальные предприниматели, но и самозанятые.  Для этого нужен опыт работы в подобных структурах не менее двух лет, среднее профессиональное образование, а также прохождение профильных курсов по оказанию подобных услуг.

С 1 ноября обновится максимальный размер комиссии перевода между физлицами. Перевод средств менее 100 тысяч рублей в месяц будет бесплатным, комиссия при переводе свыше 100 тысяч рублей в месяц составит 0,5% от суммы. При этом оплата за транзакцию составит более 1500 рублей.

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Источник: bash.news
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