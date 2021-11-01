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Жители Башкирии пожаловались на выбивание коллекторами долгов за мусор

Жители Башкирии пожаловались на выбивание коллекторами долгов за мусор

12:51, 01 ноя 2021

Жители Башкирии возмутились внезапно появившимся долгам за коммунальные услуги — оператор подключил к работе коллекторное агентство. Люди начали писать Хабирову и жалуются на угрозы, поступающие в адрес их семей.

«Разберитесь, пожалуйста, с компанией «Дюртюлимелиоводстрой». В Бирске начали всем поступать звонки от «Р.О.С.Долг» о якобы долгах перёд «Дюртюлимелиоводстрой», но их нет, этих долгов. Пишут угрожают, всей семье», — написал главе республики Анастасия Минилишева.

«Дюртюлимелиоводстрой» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и принадлежит компании из Санкт-Петербурга. Год назад компания подала иски более чем на 10 тысяч предпринимателей Башкирии из-за того, что они не заключили договоры на вывоз мусора.

«Р.О.С. Долг» позиционирует себя как коллекторное агентство по взысканию «тяжелых» долгов в сфере ЖКХ и гарантирует рост платежей уже с первого месяца работы.

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Источник: news102.ru
Теги: Бирский район Хабиров Радий Фаритович
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