В Башкирии прогнозируется резкое похолодание

В Башкирии ожидается резкое похолодание и заморозки до -15°. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.
Сегодня, 2 ноября, синоптики обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможно появление на дорогах гололеда и тумана. Ветер западный с переходом на северо-восточный умеренный. Ночью температура воздуха будет -2°, +3°, днем +1°, +6°.
В среду, 3 ноября, существенных осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Ночью столбик термометра покажет -5°, -10°, местами похолодает до -15°, днем ожидается 0° и -5°.