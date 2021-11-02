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В Башкирии прогнозируется резкое похолодание

В Башкирии прогнозируется резкое похолодание

08:26, 02 ноя 2021

В Башкирии ожидается резкое похолодание и заморозки до -15°. Об этом сообщили в Башгидрометцентре. 

Сегодня, 2 ноября, синоптики обещают осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможно появление на дорогах гололеда и тумана. Ветер западный с переходом на северо-восточный умеренный. Ночью температура воздуха будет -2°, +3°, днем +1°, +6°. 

В среду, 3 ноября, существенных осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Ночью столбик термометра покажет -5°, -10°, местами похолодает до -15°, днем ожидается 0° и -5°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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