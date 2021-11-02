Жители пожаловались Главе Башкирии на «потоп фекалий, воды и жира»

09:10, 02 ноя 2021

Жители села Нурлино рассказали Хабирову в соцсетях про поток нечистот в их домах.







В соцсетях к главе республики обратился Раиль Ф., который честно рассказал о том, что происходит в подвале его дома по улице Парковая в селе Нурлино Уфимского района.

- Доброе утро Радий Фаритович. У нас оно только не доброе! Каждый день в подвале потоп фекалий, грязной воды и жира. Вся грязь льется в подвал, никому нет дела. Труба разорвана, это продолжается несколько месяцев! – в сердцах написал молодой человек на странице главы республики.

В администрации района мужчине ответили, что на место выезжали слесари. 31 октября рабочие вместе с местными жителями обошли подвал и устранили засор трубы. При повторении подобных проблем гражданину посоветовали обращаться к местным коммунальным службам.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram