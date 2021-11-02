Житель Башкирии выиграл 1 млн 753 тысячи рублей, потратив лишь 200 рублей

11:03, 02 ноя 2021

Известно, что свой счастливый билет мужчина купил пару дней назад. Потратив 200 рублей, он не особо рассчитывал на успех. Тем не менее спустя некоторое время решил узнать результат. Открывшееся сообщение по-настоящему шокировало: выигрыш составил 1 млн 753 тысячи рублей!







Имя везунчика не разглашается, да и сам новоявленный миллионер пока не заявил о себе. Напомним, ранее редакция рассказывала о жителе Стерлитамака, которому повезло еще больше. При этом победитель лотереи не захотел забирать свой приз. Известно, что почти 2,5 млн рублей он выиграл, приобретя билет в обычном киоске «Спортлото». Стоит отметить, что такой способ исключает мошенничество: эта лотерея точно легальна.

Еще одному жителю Башкирии повезло даже дважды. Зайдя на законный интернет-ресурс, он выиграл крупную сумму. Затем оформил развернутую ставку и почти удвоил гонорар. Единственными, кто рассказал о том, на что потратят деньги, стали супруги Сираевы из Уфы, выигравшие миллион. Часть средств они направят на учебу детей.





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Фото: из архива newsbash.ru