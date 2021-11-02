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В столице Башкирии приступили к установке новогодней пиксельной елки

В столице Башкирии приступили к установке новогодней пиксельной елки

16:00, 02 ноя 2021

В Уфе на площади перед конгресс-холлом «Торатау» начали собирать новогоднюю пиксельную елку. Работы попали в кадр камер «Уфанета» сегодня, 2 ноября.

До Нового года еще целых два месяца, а рабочие уже пригнали экскаватор и начали собирать каркас елки. Работы ведутся пока на месте парковки.

В пресс-службе уфимской мэрии сообщили, что сборкой пиксельной елки занимается «Горзеленхоз».


— Так как сборка конструкции новогодней пиксельной елки требует длительного времени, рабочие начали ее монтаж уже сегодня. Высота елки составляет 32 метра. По словам специалистов, на сборку такой конструкции уходит от 10 до 14 дней. В частности, сегодня рабочие заняты сборкой нижнего яруса елки. К работе привлечены порядка 10 рабочих и автокран, — отметили в администрации.
В мэрии добавили, что расположение всех городских елок и новогодних городков будет утверждено к 15 ноября 2021 года.
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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа
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