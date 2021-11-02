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В Башкирии жители старинного дома остались без крыши над головой

В Башкирии жители старинного дома остались без крыши над головой

16:43, 02 ноя 2021

Как рассказал «Мэш-Бэтэш», дому № 10 по улице Ленина — около 150 лет. Раньше он принадлежал купцу Чиркову. До 2018 года в нем проживало пятнадцать семей. Все изменил случившийся пожар.

— Мы хотели восстановить все, сделать ремонт и жить дальше. Но в местной администрации это запретили, сказали: дом — объект культурного значения, реставрировать его самим нельзя. В результате мы съехали кто куда, — рассказали погорельцы.

Когда люди заговорили о квартирах взамен уничтоженных огнем, сверху ответили: дождитесь экспертизы. Прошло три года, и ее результат шокировал: оказывается, никакой ценности особняк не имеет. Онако за это время он серьезно разрушился.

Апогеем стало письмо из администрации, которое собственники сгоревшего жилья получили этой осенью. Руководство города предписало им в течение месяца снести развалины особняка, иначе будет суд и штраф.

— Мы бы могли жить под своей крышей, теперь вынуждены решать эту проблему. В семьях было много детей, квартиры в особняке покупали на материнский капитал. Не можем поверить, что все это уже не вернуть. Теперь еще мы сами должны сносить руины. Это несправедливо! — резюмировали жители Бирска.

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Источник: proural.info
Фото: скрин видео
Теги: Бирский район
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