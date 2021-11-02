В Башкирии жители старинного дома остались без крыши над головой
16:43, 02 ноя 2021
Как рассказал «Мэш-Бэтэш», дому № 10 по улице Ленина — около 150 лет. Раньше он принадлежал купцу Чиркову. До 2018 года в нем проживало пятнадцать семей. Все изменил случившийся пожар.
— Мы хотели восстановить все, сделать ремонт и жить дальше. Но в местной администрации это запретили, сказали: дом — объект культурного значения, реставрировать его самим нельзя. В результате мы съехали кто куда, — рассказали погорельцы.
Когда люди заговорили о квартирах взамен уничтоженных огнем, сверху ответили: дождитесь экспертизы. Прошло три года, и ее результат шокировал: оказывается, никакой ценности особняк не имеет. Онако за это время он серьезно разрушился.
Апогеем стало письмо из администрации, которое собственники сгоревшего жилья получили этой осенью. Руководство города предписало им в течение месяца снести развалины особняка, иначе будет суд и штраф.