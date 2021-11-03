В Башкирии многодетная семья с ребенком-инвалидом 8,5 лет не может получить землю

12:17, 03 ноя 2021

Информация об этом появилась на странице Радия Хабирова в соцсетях. По словам жителя Уфы Николая Пономарева, он — многодетный отец. Согласно закону, его семье полагается земельный участок. Однако получить его не представляется возможным.







— Не знаю, что докладывают руководству республики, но программа по выделению земли не работает. Мы ждем очереди уже восемь с половиной лет, и это просто ад! — рассказал уфимец.



Мужчина отметил некорректный способ формирования очередей. Например, если ожидающий находится на 50-м месте, а участков всего 49 — то спустя год нужно вновь собирать кучу документов. При этом движения вперед почти нет.

— Отчаявшись, мы пробовали получить компенсацию за участок. Но трудно даже рассказать, насколько это тяжело. У нас ребенок-инвалид, что требует дополнительных бумаг, хотя и так хватает порогов и инстанций. При этом толку — никакого: попасть в заветный список не получается, — поделился Николай Пономарев.

За это время он не раз обращался к руководству района. Но ответ всегда один и тот же: положительный результат невозможен. Особых перемен в ситуации нет уже долгие годы.

— Кому-то везет, долгожданный участок все-же выделяется. Но и тут не все ладно: семья живет в Деме, работа-школа-детский сад — все там. Землю же дают в Елкибаево или даже Кармаскалах. То есть нужно полностью менять жизнь, что неудобно, — резюмировал горожанин.

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Фото: Николай Пономарев