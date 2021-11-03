В Башкирии многодетная семья с ребенком-инвалидом 8,5 лет не может получить землю
12:17, 03 ноя 2021
Информация об этом появилась на странице Радия Хабирова в соцсетях. По словам жителя Уфы Николая Пономарева, он — многодетный отец. Согласно закону, его семье полагается земельный участок. Однако получить его не представляется возможным.
— Не знаю, что докладывают руководству республики, но программа по выделению земли не работает. Мы ждем очереди уже восемь с половиной лет, и это просто ад! — рассказал уфимец.
Мужчина отметил некорректный способ формирования очередей. Например, если ожидающий находится на 50-м месте, а участков всего 49 — то спустя год нужно вновь собирать кучу документов. При этом движения вперед почти нет.
За это время он не раз обращался к руководству района. Но ответ всегда один и тот же: положительный результат невозможен. Особых перемен в ситуации нет уже долгие годы.