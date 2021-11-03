Жители Башкирии пожаловались на соцработников, требующих письменный отказ от вакцинации
15:47, 03 ноя 2021
По словам пользователей соцсетей, в ноябре к ним приходили соцработники, которые совершали обходы невакцинированных граждан, и требовали от них письменный отказ от вакцинации. По мнению жителей Башкирии, это незаконно.
Жители Башкирии пожаловались в соцсетях на соцработников, совершавших обход невакцинированных граждан. По словам некоторых пользователей, к ним в квартиру приходили соцработники и, услышав об отказе в вакцинации от коронавируса, якобы требовали оформить этот отказ в письменном виде.
По данным Минтруда Башкирии, в республике в ноябре действовал пилотный проект по обходу невакцинированных граждан. Как уточняет ведомство, обходы делают соцработники автономных некоммерческих организаций. Они, как правило, навещают пожилых людей и инвалидов по спискам, предоставленным минздравом.
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