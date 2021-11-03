Жители Башкирии пожаловались на соцработников, требующих письменный отказ от вакцинации

15:47, 03 ноя 2021

По словам пользователей соцсетей, в ноябре к ним приходили соцработники, которые совершали обходы невакцинированных граждан, и требовали от них письменный отказ от вакцинации. По мнению жителей Башкирии, это незаконно.







Жители Башкирии пожаловались в соцсетях на соцработников, совершавших обход невакцинированных граждан. По словам некоторых пользователей, к ним в квартиру приходили соцработники и, услышав об отказе в вакцинации от коронавируса, якобы требовали оформить этот отказ в письменном виде.



По данным Минтруда Башкирии, в республике в ноябре действовал пилотный проект по обходу невакцинированных граждан. Как уточняет ведомство, обходы делают соцработники автономных некоммерческих организаций. Они, как правило, навещают пожилых людей и инвалидов по спискам, предоставленным минздравом.





— Гражданам выдают памятки Роспотребнадзора о необходимости пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. В памятке указаны адреса и телефоны пунктов вакцинации и время их работы. Граждане должны расписаться в памятке и сообщить, в какой пункт вакцинации они пойдут делать прививку. При необходимости волонтеры их могут отвезти туда-обратно, — объяснила замминистра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Татьяна Глухова.

Читайте также: В Роспотребнадзоре не исключили продление локдауна в России

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram