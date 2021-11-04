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В Башкирии завтра может выпасть снег

В Башкирии завтра может выпасть снег

08:21, 04 ноя 2021

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

Сегодня, 4 ноября, осадков синоптики не обещают. Ветер южный умеренный. Ночью столбик термометра покажет -4°, -9°, в восточных районах -15°. Днем потеплеет до +2° и -3°.

В пятницу, 5 ноября, ожидается выпадение мокрого снега. Ветер южный умеренный. Ночью температура воздуха будет -1°, -6°, местами -11°, днем от 0° до +5°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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