В Башкирии завтра может выпасть снег

08:21, 04 ноя 2021

В Башкирии в ближайшие дни ожидаются осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.



Сегодня, 4 ноября, осадков синоптики не обещают. Ветер южный умеренный. Ночью столбик термометра покажет -4°, -9°, в восточных районах -15°. Днем потеплеет до +2° и -3°.



В пятницу, 5 ноября, ожидается выпадение мокрого снега. Ветер южный умеренный. Ночью температура воздуха будет -1°, -6°, местами -11°, днем от 0° до +5°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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