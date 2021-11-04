В Башкирии ожидаются неблагоприятные погодные явления

15:37, 04 ноя 2021

В ближайшие сутки – с 20:00 часов сегодняшнего дня до 20:00 часов 5 ноября – в Башкирии ожидается гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.







Также синоптики прогнозируют переменную облачность. Существенных осадков не ожидается, утром и днем в северо-восточных районах пройдет небольшой мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер южный, юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -3,-8°, по востоку до -16°, днем столбики термометров покажут -1,+4 °. Кроме того, на дорогах ожидается туман, видимость – 500-1000 метров.



В Уфе также прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -3,-5°, на окраинах до -8°, днем столбики термометров покажут +2,+4°.

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