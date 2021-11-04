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В Башкирии скончался бывший мэр Стерлитамака Владимир Куликов

В Башкирии скончался бывший мэр Стерлитамака Владимир Куликов

17:01, 04 ноя 2021

Сегодня, 4 ноября, несколько часов назад в Республиканской клинической больнице имени Куватова скончался бывший глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов.

Как рассказал источник в медицинских кругах, Куликов продолжительное время боролся с болезнью. Он умер сегодня во втором часу дня. По предварительным данным, прощание состоится 6 ноября в Стерлитамаке. Известно, что он был вакцинирован и дважды ревакцинирован.

Владимир Куликов возглавлял Стерлитамак с 2016 года, проработав на своём посту 5 лет. 8 октября он попрощался с коллегами и жителями на своей страничке в социальных сетях, добавив, что сделал для города все, что обещал.

Владимир Куликов родился в Стерлитамаке в 1966 году. Окончил УГНТУ по специальности «Машины и аппараты химических производств» с присвоением квалификации «инженер-механик». С 1992 года на различных должностях работал в местном отделе по молодежной политике городской администрации.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Стерлитамакский район
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