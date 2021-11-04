У бывшего начальника ГИБДД Башкирии не оказалось личного автомобиля

20:12, 04 ноя 2021

Экс-руководитель ГИБДД Башкирии, а ныне депутат Государственной Думы Динар Гильмутдинов рассказал, почему в опубликованной ранее декларации о доходах не оказалось автомобиля. По словам бывшего главного гаишника региона, к автомобилям он относится очень трепетно, но вот свою последнюю продал еще в 2019 году. В последнее же время передвигался только на служебной.







- На прежней работе мои все поездки были исключительно по службе. Расстояния наматывались огромные, республика у нас большая. Все, кто меня знает, видели, что я лично выезжал практически на все аварии с погибшими в любом уголке республики, в любое время дня и ночи и часто по выходным. Иногда из Уфы выдвигался в Хайбуллинский район, а оттуда на самую северную точку, в сутки по две тысячи километров получалось порой. Частенько и сам ездил за рулем, водитель уставал, - рассказывает Гильмутдинов.

Также депутат вспомнил свои личные автомобили.

- Первая из моих машин это ВАЗ-2101. Это был 1991 год, и я настолько фанател от неё, что часами пропадал в гараже, как сейчас модно говорить "прокачивая" ее! И особая ценность была в том, что она досталась мне от отца и она до сих пор на ходу! Особо запал в душу мне мой последний автомобиль, как я его называл, мой «грузовик» - «Тойота Хайлюкс». Автомобиль мне очень нравился тем, что любое бездорожьем ему было нипочём, а так как я люблю неизведанную природу нашей республики, ему пришлось потрудиться на славу. И правильно говорят мужчины, что чем более проходимый автомобиль, тем дальше приходится за ним отправлять трактор и дольше вытаскивать с сугробов или грязи. В 2019 году продал, и, встречая его в городе чистеньким у новых хозяев, всегда улыбаюсь, вспоминая наши поездки, - добавил Гильмутдинов.













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