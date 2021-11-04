У бывшего начальника ГИБДД Башкирии не оказалось личного автомобиля
20:12, 04 ноя 2021
Экс-руководитель ГИБДД Башкирии, а ныне депутат Государственной Думы Динар Гильмутдинов рассказал, почему в опубликованной ранее декларации о доходах не оказалось автомобиля. По словам бывшего главного гаишника региона, к автомобилям он относится очень трепетно, но вот свою последнюю продал еще в 2019 году. В последнее же время передвигался только на служебной.
- На прежней работе мои все поездки были исключительно по службе. Расстояния наматывались огромные, республика у нас большая. Все, кто меня знает, видели, что я лично выезжал практически на все аварии с погибшими в любом уголке республики, в любое время дня и ночи и часто по выходным. Иногда из Уфы выдвигался в Хайбуллинский район, а оттуда на самую северную точку, в сутки по две тысячи километров получалось порой. Частенько и сам ездил за рулем, водитель уставал, - рассказывает Гильмутдинов.
Также депутат вспомнил свои личные автомобили.