В Башкирии синоптики прогнозируют снег с дождем

08:37, 05 ноя 2021

В ближайшие дни в Башкирии ожидаются осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.







Сегодня, 5 ноября, существенных осадков не ожидается, однако утром и днем в северо-западных районах пройдет небольшой мокрый снег, переходящий в дождь. На дорогах ожидается гололед и гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -3, -8°, по востоку до -16°, днем -1, +4 °.

Завтра, 6 ноября, местами по региону пройдет небольшой дождь со снегом. Также синоптики прогнозируют гололед и гололедицу на дорогах. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 0, -5°, местами до -11°, днем столбики термометров покажут 0, +5°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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