В Башкирии медики назвали возможную причину смерти бывшего мэра Стерлитамака Владимира Куликова
08:48, 05 ноя 2021
Врачи республиканской больницы № 2 не сумели спасти бывшего мэра Стерлитамака 55-летнего Владимира Куликова – он скончался в Уфе от последствий коронавируса 4 ноября около четырех часов дня по местному времени. Медики объясняют, что в клинику для региональных чиновников экс-градоначальника второго по величине промышленного города Башкирии привезли уже в тяжелом состоянии за сутки до смерти.
До этого Владимир Иванович около месяца лечился от ковида в стерлитамакской машзаводской больнице, где поначалу врачи считали, что он идет на поправку. У мужчины диагностировали 70-процентное поражение легких, но воспаление удалось купировать. Эксперты не раз отмечали, что коронавирус – очень коварная болезнь: могут появиться признаки выздоровления, но потом внезапно человеку становится хуже и он уходит. При этом не помогают никакие реанимационные мероприятия.
Похоже, так случилось и с г-ном Куликовым. Его коллеги рассказывают, что Владимир Иванович считал, что чувствует себя намного лучше и даже хотел вернуться домой. Дело в том, что супруга экс-мэра Татьяна заразилась коронавирусом вместе с мужем, но лежали они в разных больницах. Вот бывший чиновник и рвался к жене, которая перенесла ковид намного лучше.
Медики объясняют, что причиной смерти Владимира Куликова стало тяжелое и необратимое сопутствующее заболевание, которое «запустил» коронавирус.
В сентябре этого года г-н Куликов попрощался с жителями города, написав заявление об отставке. Руководитель второго по величине промышленного города Башкирии заявил, что решил уйти сам – «просто ждал удобного времени, чтобы сообщить об этом жителям Стерлитамака». А сразу после того, как г-н Куликов написал заявление об увольнении по собственному желанию, он оказался на больничной койке, заразившись опасной инфекцией.
Место г-на Куликова занял уфимский сити-менеджер, имеющий большой опыт в муниципальной власти – 38-летний Рустем Газизов.