В Башкирии медики назвали возможную причину смерти бывшего мэра Стерлитамака Владимира Куликова

08:48, 05 ноя 2021

Врачи республиканской больницы № 2 не сумели спасти бывшего мэра Стерлитамака 55-летнего Владимира Куликова – он скончался в Уфе от последствий коронавируса 4 ноября около четырех часов дня по местному времени. Медики объясняют, что в клинику для региональных чиновников экс-градоначальника второго по величине промышленного города Башкирии привезли уже в тяжелом состоянии за сутки до смерти.







До этого Владимир Иванович около месяца лечился от ковида в стерлитамакской машзаводской больнице, где поначалу врачи считали, что он идет на поправку. У мужчины диагностировали 70-процентное поражение легких, но воспаление удалось купировать. Эксперты не раз отмечали, что коронавирус – очень коварная болезнь: могут появиться признаки выздоровления, но потом внезапно человеку становится хуже и он уходит. При этом не помогают никакие реанимационные мероприятия.



Похоже, так случилось и с г-ном Куликовым. Его коллеги рассказывают, что Владимир Иванович считал, что чувствует себя намного лучше и даже хотел вернуться домой. Дело в том, что супруга экс-мэра Татьяна заразилась коронавирусом вместе с мужем, но лежали они в разных больницах. Вот бывший чиновник и рвался к жене, которая перенесла ковид намного лучше.

Медики объясняют, что причиной смерти Владимира Куликова стало тяжелое и необратимое сопутствующее заболевание, которое «запустил» коронавирус.

- Последние три недели Владимир Иванович боролся с тяжелой болезнью, преодолеть которую, увы, не сумел, - рассказали в пресс-службе мэрии Стерлитамака. - Ему было всего 55 лет: его юбилеи всегда совпадали с городскими – с разницей в двести лет.









Владимир Куликов руководил вторым по величине промышленным городом Башкирии последние пять лет. А до этого четыре года трудился в администрации Стерлитамака вице-мэром.В сентябре этого года г-н Куликов попрощался с жителями города, написав заявление об отставке. Руководитель второго по величине промышленного города Башкирии заявил, что решил уйти сам – «просто ждал удобного времени, чтобы сообщить об этом жителям Стерлитамака». А сразу после того, как г-н Куликов написал заявление об увольнении по собственному желанию, он оказался на больничной койке, заразившись опасной инфекцией.

Место г-на Куликова занял уфимский сити-менеджер, имеющий большой опыт в муниципальной власти – 38-летний Рустем Газизов.

— Он долго боролся с болезнью, но не смог перебороть, - рассказал в соцсетях г-н Газизов. - Я его называл Иваныч. Мы были в добрых, приятельских отношениях, казалось, знали друг друга тысячу лет. Владимир Иванович многое сделал для развития Стерлитамака, душой болел за родной город.

- Призываю всех горожан: не бойтесь прививки, не надо ее бояться, - говорил тогдашний мэр Стерлитамака. - Поберегите своих близких.

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Интересно, что в апреле этого года Владимир Иванович выкладывал в социальные сети видео, как он прививается от коронавируса, а в начале октября сообщил, что вакцинировался повторно.Между тем, коронавирус не щадит своих жертв, независимо от их статуса и социального положения. Так, только за минувшие несколько недель в Башкирии умерли от последствий ковида вице-мэр Уфы 49-летняя Гульнара Валиева, экс-депутат Госдумы двух созывов 56-летний Иршат Фахритдинов и главный врач-рентгенолог ковид-госпиталя в Зубово Ринат Кайбышев. Осенью прошлого года коронавирус убил мэра Уфы Ульфата Мустафина.