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В Башкирии не будут продлевать нерабочие дни

В Башкирии не будут продлевать нерабочие дни

15:27, 05 ноя 2021

Дополнительные нерабочие дни, кроме периода с 30 октября по 7 ноября, в Башкирии вводить не будут. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

При этом в Новгородской, Челябинской, Курской, Брянской, Томской и Смоленской областях нерабочие дни были продлены.

Напомним, ранее министр здравоохранения республики Максим Забелин заявил, что Башкирия вышла на плато по коронавирусу.

По его словам, ситуация с COVID-19 начала стабилизироваться.

— Коэффициент распространенности [коронавируса] равен единице. Мы вышли на определенную стабилизацию, мы не видим резких скачков прироста, которые наблюдались в октябре, в конце сентября. Это может говорить о так называемом плато, — сообщал Забелин.

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Источник: ufa1.ru
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