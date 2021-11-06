В Башкирии в выходные прогнозируются дождь со снегом и сильный ветер
09:51, 06 ноя 2021
В эти выходные в Башкирии ожидается неблагоприятная погода, передали синоптики регионального Гидрометцентра. По прогнозу, 6 и 7 ноября пообещали гололед, дождь со снегом и температуру до -11°.
6 ноября местами пройдет небольшой дождь. Ожидается также гололед и гололедица. Ветер будет южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0,+5°.
7 ноября также местами будет небольшой дождь, ночью со снегом, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, местами до -11°, днем 0,+5°.