Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии в выходные прогнозируются дождь со снегом и сильный ветер

В Башкирии в выходные прогнозируются дождь со снегом и сильный ветер

09:51, 06 ноя 2021

В эти выходные в Башкирии ожидается неблагоприятная погода, передали синоптики регионального Гидрометцентра. По прогнозу, 6 и 7 ноября пообещали гололед, дождь со снегом и температуру до -11°.

6 ноября местами пройдет небольшой дождь. Ожидается также гололед и гололедица. Ветер будет южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0,+5°.

7 ноября  также местами будет небольшой дождь, ночью со снегом, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, местами до -11°, днем 0,+5°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: