В Башкирии в выходные прогнозируются дождь со снегом и сильный ветер

09:51, 06 ноя 2021

В эти выходные в Башкирии ожидается неблагоприятная погода, передали синоптики регионального Гидрометцентра. По прогнозу, 6 и 7 ноября пообещали гололед, дождь со снегом и температуру до -11°.







6 ноября местами пройдет небольшой дождь. Ожидается также гололед и гололедица. Ветер будет южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0,+5°.



7 ноября также местами будет небольшой дождь, ночью со снегом, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5°, местами до -11°, днем 0,+5°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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