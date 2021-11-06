В Башкирии предложили проверять QR-коды в общественном транспорте

14:45, 06 ноя 2021

В двух городах республики могут появиться новые антиковидные ограничения, связанные с проездом в общественном транспорте. Об этом сообщает один из Telegram-каналов приближенных к республиканской власти.







Профсоюз работников автомобильного транспорта Башкирии письменно обратился к мэрам Уфы и Стерлитамака с инициативой ввести проверки QR-кодов для проезда в общественном транспорте.

Как отмечается в письменном обращении, профильный профсоюз обеспокоен эпидемиологической ситуацией в республике. В целях предотвращения распространения инфекции и защиты здоровья граждан, а также стимулирования вакцинации жителей предлагается проработать вопрос о необходимости предъявления пассажирами QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации.



В ближайшее время эти обращения рассмотрят.

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