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В Башкирии катастрофическими темпами растет смертность населения

В Башкирии катастрофическими темпами растет смертность населения

14:53, 06 ноя 2021

Уровень смертности и рождаемости в Башкирии устанавливает антирекорд — такого падения рождаемости в сочетании с ростом смертности еще не было. Росстат опубликовал статистику по итогам сентября.

Согласно официальным данным, в сентябре в Башкирии родилось 3315 детей, что почти на 14% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года (было 3850). Это худший показатель по падению в Поволжье — как в абсолютных, так и относительных цифрах. Например, в Татарстане рост на 10%.

По смертности Башкирия оказалась лидером в абсолютных цифрах — в сентябре умерло 6665 человек, пятый результат по стране. Это на 32,9% больше, чем в сентябре прошлого года (было 5016). В процентном росте ситуация хуже только в Оренбургской области (+44,6%), Татарстане (+43%) и Саратовской области (+33,9%).

В целом по России смертность увеличилась на 18,3% — до 202 тысяч человек за месяц.

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Источник: news102.ru
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