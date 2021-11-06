В Башкирии похоронили бывшего мэра Стерлитамака Владимира Куликова

15:42, 06 ноя 2021

В Стерлитамаке 6 ноября в городском Дворце культуры прошла торжественная церемония прощания с экс-мэром города Владимиром Куликовым, умершим от коронавируса.







Напомним, 55-летний Владимир Куликов скончался 4 ноября в ковид-госпитале. До этого он ушёл с должности руководителя Стерлитамака по собственному желанию.



Проводить градоначальника второго по величине города в Башкирии приехали глава региона, председатель госсобрания Башкирии, члены правительства республики, главы администраций городов и районов. Пришло много жителей Стерлитамака. На улице перед ГДК выстроилась большая очередь из горожан, пришедших с ним попрощаться.





«Мы провожаем нашего товарища, соратника, члена команды, хорошего, доброго человека, - сказал глава Башкирии Радий Хабиров. - В голове не вяжется, что происходит. Настолько все произошло неожиданно, трагично, нам всем сегодня бесконечно жаль, что мы потеряли Владимира Куликова. Он был очень добросовестным человеком. Его качества, которые мы все особенно ценили, - светлое добродушие, доброта, позитивный настрой. Мы все благодарны за его труд, за то, что любил стерлитамакцев».

«Мы провожаем третьего главу: они находятся на переднем крае борьбы с этой заразой. По сути, считаю, что заразился на боевом посту», - подчеркнул Радий Хабиров.

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Фото: пресс-служба главы Башкирии

Он обратился к горсовету Стерлитамака рассмотреть вопрос увековечивания памяти Владимира Куликова.