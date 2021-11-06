Тело убитой подругой жительницы Башкирии уже пятые сутки лежит в морге

19:29, 06 ноя 2021

Происшествие в Башкирии началось с банального. Подозреваемая отмечала день рождения и поругалась с супругом, затем ушла из дома. А когда вернулась, застала своего любимого со своей же подругой, между женщинами случился конфликт, который вечером того же дня закончился убийством.







Злоумышленница позвала подругу на кухню на разговор, где зарезала ее кухонным ножом. Подозреваемая не стала скрываться, дождалась стражей порядка и созналась в содеянном.



Погибшей оказалась 28-летняя жительница Салавата Екатерина. Ее тело до сих пор находится в морге, подруги убитой собирают деньги на похороны, чтобы похоронить ее достойно.





- Катя – сирота. У нее нет никого кроме нас. Была дочка, но ее лишили родительских прав, сейчас эта девочка растет в другой семье, ей лет 10 где-то, - рассказала подруга женщины. – Если не собрать деньги и не заняться похоронами самим, ее похоронят просто как бездомную, поэтому мы надеемся на помощь неравнодушных.

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