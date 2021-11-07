В Башкирии ожидаются мокрый снег и гололедица

10:03, 07 ноя 2021

«Башгидрометцентр» сообщил, что в республике 7 и 8 ноября ожидается дождь, мокрый снег, гололед и гололедица. Ветер пообещали южный, умеренный юго-западный, местами возможны сильные порывы.







7 ноября пройдут дождь и мокрый снег, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, по юго-востоку преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем -1,+4°.



8 ноября ночью небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренных, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем 0,+5°.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram