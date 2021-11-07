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В Башкирии скончался бывший начальник ГУ МЧС по республике

В Башкирии скончался бывший начальник ГУ МЧС по республике

12:54, 07 ноя 2021

В Уфе 6 ноября на 62 году жизни скоропостижно скончался полковник внутренней службы в отставке, ветеран Министерства обороны Российской Федерации и МЧС России, бывший начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Валерий Шайхутдинович Хисамутдинов.

Валерий Хисамутдинов всю свою жизнь посвятил служению России, был настоящим офицером, руководителем и товарищем. Родился он 1 мая 1960 года в городе Стерлитамаке. В 1981 году закончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября. Прошел путь от заместителя командира мотострелковой роты Танковой дивизии 39 армии  Забайкальского военного округа до Первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

С декабря 2011 года до октября 2014 года являлся начальником Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Башкортостан.

В 2015 году Валерий Шайхутдинович был переведен на службу в Центральный аппарат МЧС России, где замещал должность заместителя директора Административно-правового департамента, откуда ушел впоследствии, на заслуженный отдых. За долгие годы службы он награжден многими государственными и ведомственными наградами.

Коллектив и ветераны Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан разделяют скорбь и выражают искренние соболезнования родным и близким Валерия Хисамутдинова.

Церемония прощания с В.Ш. Хисамутдиновым состоится 8 ноября в 13:00 на Южном кладбище  «Муниципальный дом прощаний» (Уфимский район).

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
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