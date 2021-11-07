В Башкирии мать 7-месячного ребенка пожаловалась на ужасные условия в больнице

14:06, 07 ноя 2021

Жительница Башкирии пожаловалась на ужасающие условия в инфекционном отделении в Кармаскалинской больнице, куда ее госпитализировали вместе с 7-месячной дочерью.







Свою жалобу женщина оставила на личной странице в соцсетях Радия Хабирова: по ее словам, педиатр поставил малышке диагноз ангина, но положили ребенка в палату, где лежали пациенты с вирусной пневмонией.

- Крик о помощи! Палата абсолютно не адаптирована для детей: одна узкая кровать, которая проваливается до пола, нет кровати для ребёнка. Общий туалет в коридоре (и это в инфекционном отделении), куда приходилось ходить с ребёнком на руках, так как в палате его оставить негде. В столовой нет даже стола! Как кормить ребенка, готовить смесь? Естественно, я написала отказ и сейчас лечу ребёнка дома. Что мне делать, если ребёнку станет хуже? Опять везти его в этот сарай? – возмущается Зиля Ю.

На обращение женщины немедленно отреагировали представители Минздрава, которые пообещали в ближайшее время разобраться в сложившейся ситуации. Впрочем, многие комментаторы скептически отреагировали на обещание помощи – мол, почти все инфекционные отделения в районах находятся в плачевном состоянии, и ремонтировать их никто не собирается.





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