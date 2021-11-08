В Башкирии прогнозируются мокрый снег, дождь и гололед на дорогах
08:17, 08 ноя 2021
В Башкирии в ближайшие дни погода будет неблагоприятной, ожидаются осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщают в Башгидрометцентре.
Сегодня, 8 ноября, небольшое дождь пройдет местами, ночью со снегом. В отдельных районах республики синоптики прогнозируют появление гололеда. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью температура воздуха будет 0°, -5°, днем 0° и +5°.
Во вторник, 9 ноября, также ожидается дождь, на востоке республики – со снегом, на дорогах появится гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, с порывами до сильного. Столбик термометра ночью покажет -3°, +2°, днем поднимется до +1°, +6°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather