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В Башкирии прогнозируются мокрый снег, дождь и гололед на дорогах

В Башкирии прогнозируются мокрый снег, дождь и гололед на дорогах

08:17, 08 ноя 2021

В Башкирии в ближайшие дни погода будет неблагоприятной, ожидаются осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщают в Башгидрометцентре. 

Сегодня, 8 ноября, небольшое дождь пройдет местами, ночью со снегом. В отдельных районах республики синоптики прогнозируют появление гололеда. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Ночью температура воздуха будет 0°, -5°, днем 0° и +5°. 

Во вторник, 9 ноября, также ожидается дождь, на востоке республики – со снегом, на дорогах появится гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, с порывами до сильного. Столбик термометра ночью покажет -3°, +2°, днем поднимется до +1°, +6°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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